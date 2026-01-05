Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
05.01.2026 07:01:09
Goldman seeks to raise US$500 million for Japan real estate fund
Property in the North Asian nation has been attractive to foreign funds because borrowing costs still remain lowWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
