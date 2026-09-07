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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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"Neutral" 07.09.2026 09:28:39

Goldman senkt Votum für Vonovia - Aktie sackt ab

Goldman senkt Votum für Vonovia - Aktie sackt ab

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia gesenkt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Damit fallen die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns auch aus der "Conviction List" mit den überzeugendsten Empfehlungen von Goldman heraus. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an. Bei Vonovia habe sich seine lange bestehende Anlagethese nicht ausgezahlt. Vor allem die Zinsen bremsten die Konzernstrategie, aber auch die Politik sorge in Berlin für anhaltende Unsicherheit.

Für die Vonovia-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,67 Prozent nach unten auf 18,83 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 05:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: Vonovia SE

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