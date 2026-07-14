Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
14.07.2026 14:48:15
Goldman's profit jumps on trading surge, corporate deal spree
Dealmaking picked up pace and market volatility boosted equities business to a recordWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!