GoldMining gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GoldMining präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoldMining -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at