GoldMining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GoldMining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2023 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,040 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at