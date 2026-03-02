GoldMining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GoldMining präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoldMining ebenfalls 0,040 CAD je Aktie eingebüßt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at