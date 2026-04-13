GoldMining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GoldMining hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at