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24.06.2026 06:31:29
GoldMoney gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GoldMoney hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,41 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoldMoney 0,780 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,23 Prozent auf 52,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,09 CAD. Im Vorjahr hatte GoldMoney 1,11 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 224,34 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 120,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 101,83 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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