GoldMoney öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GoldMoney hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,53 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GoldMoney noch ein Gewinn pro Aktie von -0,290 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoldMoney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 170,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 14,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at