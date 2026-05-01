GoldQuest Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GoldQuest Mining hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at