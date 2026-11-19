Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
|
19.11.2026 13:12:17
Goldrausch im Silicon Valley: Anthropic-Börsengang macht Mitarbeiter über Nacht zu Millionären
Anthropic gelingt der größte Börsengang aller Zeiten und lässt etliche Mitarbeiter auf einen Schlag reich werden. Etlichen winken Aktienpakete in Millionenwert. Doch komplett versilbern können sie ihren Gewinn nicht sofort.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Anthropic
|82,80
|-5,76%