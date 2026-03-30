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UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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30.03.2026 15:44:00

Gold’s bull run could be nearing its finish line, says UBS strategist

Bullion prices may fall if the Federal Reserve decides to hold interest rates for the rest of the year, which the market has priced in.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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