Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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15.06.2026 14:20:00
Gold’s correction could lead to a rebound. Barclays recommends these stocks.
Crowded positioning, a pause in central-bank buying, an increase in the dollar and a rise in real interest rates all contributed to the 26% peak-to-trough decline in the gold prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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