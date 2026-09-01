Goldsky Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Goldsky Resources hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at