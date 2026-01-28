Agnico-Eagle Mines Aktie

Agnico-Eagle Mines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860325 / ISIN: CA0084741085

28.01.2026 14:32:19

Goldsky To Acquire 55% Of Agnico Sweden's Gunnarn Mining AB

(RTTNews) - Agnico Eagle Mines Limited (AEM), a gold mining company, Wednesday announced that its Sweden subsidiary, Agnico Sweden AB has entered into a share purchase agreement with Goldsky Resources Corp., an exploration stage company.

Under the agreement, Goldsky will purchase 55 percent of Gunnarn Mining AB from Agnico Sweden for $20 million in cash, issue 75,509,577 common shares, and grant a 2 percent net smelter return royalty on the Barsele project to Agnico Sweden AB.

The shares issued by Goldsky are ascribed to C$2.64 per share, the volume-weighted average price for the 20-day period prior to entering into the agreement.

The transaction is to close on or prior to June 30.

In pre-market activity, AEM shares were trading at $219.50, up 1.55% on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu Agnico-Eagle Mines Ltd.

Analysen zu Agnico-Eagle Mines Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Agnico-Eagle Mines Ltd. 178,05 -4,38%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

