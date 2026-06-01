Goldstone Infratech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Goldstone Infratech hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 6,76 INR. Im letzten Jahr hatte Goldstone Infratech einen Gewinn von 2,56 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Goldstone Infratech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,45 Milliarden INR im Vergleich zu 4,49 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 21,62 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Goldstone Infratech ein Gewinn pro Aktie von 16,92 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 23,12 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 28,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at