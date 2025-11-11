|
11.11.2025 06:31:28
Goldstone Infratech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goldstone Infratech präsentierte in der am 08.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 6,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,79 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goldstone Infratech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,57 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
