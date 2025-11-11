Goldstone Infratech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goldstone Infratech präsentierte in der am 08.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 6,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,79 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goldstone Infratech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,57 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

