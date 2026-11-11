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11.11.2026 06:31:29
Goldstone Infratech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Goldstone Infratech präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,45 INR gegenüber 6,04 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,57 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,87 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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