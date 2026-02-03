03.02.2026 06:31:28

Goldstone Infratech präsentierte Quartalsergebnisse

Goldstone Infratech hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,65 INR. Im Vorjahresviertel hatte Goldstone Infratech 5,64 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Goldstone Infratech mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 28,76 Prozent gesteigert.

