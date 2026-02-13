Goldstone Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Goldstone Technologies lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,34 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 83,63 Prozent auf 405,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 221,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at