Goldstone Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Goldstone Technologies ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Goldstone Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 417,2 Millionen INR gegenüber 288,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,200 INR gegenüber 2,86 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 889,00 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at