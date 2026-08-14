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14.08.2026 06:31:29
Goldstone Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Goldstone Technologies hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 INR gegenüber 1,34 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 270,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Goldstone Technologies 192,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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