Goldwin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Goldwin stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 64,59 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 50,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,25 Prozent auf 38,04 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 175,76 JPY gegenüber 181,99 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,52 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 132,31 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at