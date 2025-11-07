|
Goldwin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Goldwin gab am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,71 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 28,77 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
