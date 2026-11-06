Goldwin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Goldwin hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Goldwin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,83 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,23 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goldwin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at