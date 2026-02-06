Goldwin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Goldwin hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61,61 JPY gegenüber 73,09 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43,88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Goldwin einen Umsatz von 43,47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at