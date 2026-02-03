Xinjiang Goldwind Science & Technology Aktie
WKN DE: A1C0QD / ISIN: CNE100000PP1
|Unfairer Vorteil?
|
03.02.2026 12:18:00
Goldwind-Aktie im Fokus: EU-Subventionsprüfung für chinesischen Konzern
Die Kommission teilte mit, sie untersuche, ob Goldwind ausländische Subventionen erhält, die den EU-Binnenmarkt verzerren. Diese Subventionen könnten in Form von Zuschüssen, steuerlichen Vergünstigungen oder Darlehen gewährt werden.
Die Untersuchung ist die dritte, die die EU-Wettbewerbshüter auf Grundlage der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (Foreign Subsidies Regulation, FSR) eingeleitet haben. Dieses vergleichsweise neue Regelwerk gibt Beamten die Befugnis, Unternehmen zu überprüfen, die nach Ansicht der Kommission Unterstützung von Regierungen außerhalb der EU erhalten.
Goldwind reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
JG/DJN/sha/brb
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: sergign / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (H)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (H)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Der Dow zeigt eine Erholung. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.