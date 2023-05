Golem Karrierewelt: Kostenloses Live-Webinar: RPA mit Automation Anywhere

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

Am Mittwoch, 17. Mai, ab 16 Uhr auf dem Youtube-Kanal von Golem.de: Der RPA -Experte Marcel Altmann zeigt an einem Praxisbeispiel, wie sich ein Prozess in weniger als 10 Minuten automatisieren lässt! (Golem Karrierewelt, Internet)