Golf Entertainment Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Golf Entertainment Group hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Golf Entertainment Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 88,9 Millionen USD im Vergleich zu 90,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at