Golf legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Golf hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,14 ILS vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Golf ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,140 ILS in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Golf 219,5 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 230,2 Millionen ILS umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at