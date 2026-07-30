Goliath Film and Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goliath Film and Media hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,02 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,03 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at