Goliath Resources hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Goliath Resources ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at