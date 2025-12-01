Goliath Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Goliath Resources lud am 28.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

