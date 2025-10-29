Goliath Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Goliath Resources veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,220 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at