03.02.2026 06:31:28
Golkonda Aluminium Extrusions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Golkonda Aluminium Extrusions hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 38,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
