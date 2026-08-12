Golkonda Aluminium Extrusions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Golkonda Aluminium Extrusions lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at