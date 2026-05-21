Golkonda Aluminium Extrusions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Golkonda Aluminium Extrusions hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 INR erwirtschaftet worden.

Golkonda Aluminium Extrusions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,120 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at