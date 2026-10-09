Golkonda Aluminium Extrusions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Golkonda Aluminium Extrusions hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,99 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at