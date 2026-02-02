|
02.02.2026 06:31:29
Golkunda Diamonds Jewellery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Golkunda Diamonds Jewellery gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,07 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 626,0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 15,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!