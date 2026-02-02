Golkunda Diamonds Jewellery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Golkunda Diamonds Jewellery gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,07 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 626,0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 15,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at