Golkunda Diamonds Jewellery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Golkunda Diamonds Jewellery stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 9,74 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Golkunda Diamonds Jewellery noch ein Gewinn pro Aktie von 4,57 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 873,6 Millionen INR gegenüber 809,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at