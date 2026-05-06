Golub Capital BDC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Golub Capital BDC hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Golub Capital BDC mit einem Umsatz von insgesamt 176,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at