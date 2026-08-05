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05.08.2026 06:31:29
Golub Capital BDC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Golub Capital BDC lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,23 Prozent auf 176,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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