Golub Capital BDC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Golub Capital BDC äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Golub Capital BDC einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Golub Capital BDC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 196,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at