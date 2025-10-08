|
08.10.2025 13:02:32
GomSpace Extends Contract With A European Tech Firm For EUR 2.1 Mln, Stock Up
(RTTNews) - GomSpace Group AB (GOMX.ST), a provider of small satellite solutions, Wednesday announced an extension of agreement for 2.1 million Euros or 23 million Swedish Krona with an unknown European Tech Firm.
On the Stockholm Exchange, the shares were trading at 14.34 Swedish Krona up by 5.13 percent as of this writing.
In June 2025, GomSpace had announced a contract for 18 satellites with a European customer. Further, two amendments have been made mainly to address the customer needs and expediting the delivery of two satellites within six months.
Carsten Drachmann, CEO stated that the drive to reduce the deliverable time across both product and satellite integration segments has strengthened the company in the marketplace.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX kann Gewinne nicht verteidigen -- DAX legt zu -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch kaum nach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.