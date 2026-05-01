Gongniu Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gongniu Group A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,06 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,610 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,06 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at