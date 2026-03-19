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19.03.2026 06:31:28
Goobit Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goobit Group Registered ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Goobit Group Registered die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Umsatzseitig standen 107,7 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 42,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Goobit Group Registered 186,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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