Goobit Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goobit Group Registered ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Goobit Group Registered die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig standen 107,7 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 42,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Goobit Group Registered 186,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at