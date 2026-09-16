Goobit Group Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Goobit Group Registered hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Goobit Group Registered ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 59,26 Prozent zurück. Hier wurden 19,9 Millionen SEK gegenüber 48,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at