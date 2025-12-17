Goobit Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Goobit Group Registered stellte am 15.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Goobit Group Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 52,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 50,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at