Goobit Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Goobit Group Registered stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 58,37 Prozent zurück. Hier wurden 24,2 Millionen SEK gegenüber 58,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 97,06 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 70,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 327,88 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at