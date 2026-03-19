Good Com Asset: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Good Com Asset präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,960 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Good Com Asset in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at